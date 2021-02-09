9 февраля — 40-й день года по григорианскому календарю. До конца года остаётся 325 дней (326 дней в високосные годы).

До 15 октября 1582 года — 9 февраля по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 9 февраля по григорианскому календарю.

В этот день отмечается Международный день стоматолога, а в России это День гражданской авиации.

Именины в этот день у Анны, Екатерины, Дмитрия, Ивана и Петра.

В 1885 году в России открылась первая бесплатная библиотека — библиотека-читальня имени И. С. Тургенева в Москве.

В этот день в 1897 году состоялась Первая Всеобщая перепись населения Российской империи.

В 1931 году состоялось торжественное открытие и первый съёмочный день Центральной фабрики Союзкино (ныне «Мосфильм»).

В 1991 году был проведён референдум о независимости Литвы от СССР. За восстановление независимости проголосовали около трёх четвертей зарегистрированных избирателей при явке, превысившей 80 %.

В 2016 году в Абхазии введён запрет на аборты.

В этот день в 1783 году родился Василий Жуковский (умер в 1852), русский поэт, переводчик, литературный критик.

В 1887 году родился Василий Чапаев (погиб в 1919), российский военачальник, красноармеец, герой Гражданской войны.

В 1918 году родился Владимир Семенихин (ум. 1990), советский учёный-энергетик, профессор, академик, Герой Социалистического Труда.

В 1920 году родился Григорий Речкалов (умер в 1990), генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза.

В 1979 году родилась Ирина Слуцкая, российская фигуристка, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), 7-кратная чемпионка Европы, серебряная призёрка Олимпийских игр (2002).

В 1990 году родился Фёдор Смолов, российский футболист, нападающий сборной России.

В народном календаре этот день носит название Златоустьев огонь.

По приметам если в этот день тепло, то такая оттепель обманчива. Облака идущие по небу против ветра, сулят снегопады, а если они спустились низко – скоро придут холода. Если же разыгралась и успокоилась метель, то вы сможете узнать, богатый ли выдастся урожай. Плодородным год будет, если лежат сугробы с закруглёнными верхушками.

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