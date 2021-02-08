В Международный женский день пригородные поезда региона перейдут на расписание выходного дня.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», 8 марта движение пригородных поездов в Волгоградской области будет организовано по расписанию выходного дня.

Также обращаем внимание пассажиров, что 7 марта из графика будут выведены и назначены на 8 марта пригородные поезда, курсирующие по маршруту Качалино – Петров Вал и обратно:

-№ 6809 Качалино – Петров Вал отправлением со ст. Качалино в 8:46, прибытием на конечную ст. Петров Вал в 10:59;

-№ 6808 Петров Вал — Качалино отправлением со ст. Петров Вал в 15:07, прибытием на конечную ст. Качалино в 17:19.

Более подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на информационных стендах билетных касс, через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «Пригород», а также на сайте компании АО «Волгоградтранспригород»: www.volgogradtransprigorod.ru.