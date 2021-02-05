5 февраля является 36-м днём года по григорианскому календарю. До конца года остаётся 329 дней (330 дней в високосные годы).

До 15 октября 1582 года — 5 февраля по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 5 февраля по григорианскому календарю.

В этот день отмечают именины: Владимир, Геннадий, Евдокия, Евсевий, Екатерина, Иван, Иосиф, Макарий, Серафим, Фёдор.

5 февраля — День памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В этот день 1928 года удаётся искусственно синтезировать витамин D.

В 1971 году третья команда американцев на Apollo 14 высаживается на Луну.

В 1979 году в Антарктиде, на берегу моря Уэдделла, открыта аргентинская научно-исследовательская полярная станция Бельграно II.

5 февраля отмечают день рождения:

Виктор Овчаренко, российский философ, социолог, историк и психолог — родился в 1943 году.

Виктор Раков, советский и российский актёр театра и кино, певец, диктор телевидения, народный артист РФ — родился в 1962 году.

Татьяна Абрамова, российская актриса театра и кино, певица, телеведущая — родилась в 1975 году.

Криштиану Роналду, португальский футболист, чемпион Европы (2016), победитель Лиги наций УЕФА (2019) — родился в 1985 году.

В народном календаре 5 февраля носит название — Агафий Полухлебник.

По приметам если в этот день будет много снега, то будет и много хлеба, а если на Агафия ударил мороз, и светит солнце, значит, в августе будет жарко. Если же солнечный день – будет ранняя весна, а если синицы громко щебечут утром – жди морозов в ближайшее время.

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