4 февраля является 35-м днём года по григорианскому календарю. До конца года остаётся 330 дней (331 день в високосные годы).

До 15 октября 1582 года — 4 февраля по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 4 февраля по григорианскому календарю.

В этот день отмечают именины: Георгий, Иван, Иосиф, Леонтий, Макарий, Николай, Пётр, Тимофей, Яков.

Также 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака.

В 1931году в Курске заработала первая в России ветроэлектростанция.

В 1935 году был пущен первый испытательный поезд Московского метрополитена.

4 февраля 1939 года была образована Пензенская область.

В этот день в 1970 году был основан город Припять, в настоящее время заброшенный из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

В 2004 году был запущен Facebook.

День рождения в этот день отмечают:

Игорь Кваша — родился в 1933 году (умер в 2012), актёр и режиссёр театра и кино, теле- и радиоведущий, народный артист РСФСР.

Александра Завьялова — родилась в 1936 году (умерла в 2016), советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ.

Валентина Гунина — родилась в 1989, российская шахматистка, гроссмейстер.

В народном календаре 4 февраля носит название — Тимофеев день или Тимофей-полузимник. Если в этот день рано светает, обязательно выпадет снег, а если много снега – будет урожай зерновых богатый. Солнечный полдень к ранней весне, если же вьюга за окном, значит, она не утихнет всю неделю. А сны в этот день считаются вещими.

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