3 февраля является 34-м днем года по григорианскому календарю. До конца года остаётся 331 день (332 дня в високосные годы).

В этот день отмечают именины Агнесса, Анна, Валерьян, Евгений, Иван, Илья, Максим, Тимофей, Феодосий.

3 февраля 1966 года АМС «Луна-9», запущенная 31 января, впервые в мире осуществила посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму.

Также в этот день, но уже в 1994 году российский космонавт Сергей Крикалев совершил первый полет на американском космическом корабле — шаттле «Дискавери», в рамках космического полёта STS-60.

3 февраля 1906 года родилась Валентина Токарская (умерла в 1996), советская и российская актриса театра и кино, звезда Московского мюзик-холла и Театра сатиры, народная артистка РФ.

В 1909 году в этот день родился Сергей Плотников (умер в 1990), актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист СССР.

Также в 1909 году родился Николай Шатов (умер в 1992), первый советский штангист, превысивший официальный рекорд мира, чемпион Европы (1947).

В 1941 году в этот день родился Эдуард Володарский (умер в 2012), советский и российский киносценарист, драматург и прозаик.

По народному календарю 3 февраля — Максимов день или Максим-исповедник.

По приметам:

Ясная заря — к морозу.

Погода этого дня определяет судьбу урожая: «Свет-месяц взойдет, затуманившись, из-за облачка будет доброе жито в закромах», а если небо безоблачно — пусто будет на будущий год в амбарах.

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