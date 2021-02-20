20 февраля будет для всех рабочим днём. На расписание «рабочего дня» переходят в этот день городские и пригородные электрички.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», в праздничные дни 22 и 23 февраля электрички будут курсировать по расписанию «выходного дня». Также меняется расписание некоторых пригородных поездов. Так, 20 февраля назначено курсирование поездов:

— № 6671 Волгоград-1- Ложки, отправлением со ст. Вологоград-1 в 16:46, прибытием на ст. Ложки в 19:05;

— № 6672 Ложки — Волгоград-1, отправлением со ст. Ложки в 19:24, прибытием на ст. Вологоград-1 в 21:13;

— № 6811 Волгоград-1 — Качалино, отправлением со ст. Волгоград-1 в 16:22, прибытием на ст. Качалино в 17:39;

— № 6813 Качалино – Петров Вал, отправлением со ст. Качалино в 17:41, прибытием на ст. Петров Вал в 19:53.

21 февраля назначено курсирование поездов:

— № 6812 Петров Вал — Качалино, отправлением со ст. Петров Вал в 5:49, прибытием на ст. Качалино в 8:02;

— № 6814 Качалино – Волгоград-1, отправлением со ст. Качалино в 8:03, прибытием на ст. Волгоград-1 в 9:20.

23 февраля назначено курсирование поездов:

— № 6809 Качалино – Петров Вал, отправлением со ст. Качалино в 8:46, прибытием на ст. Петров Вал в 10:59;

— № 6806 сообщением Петров Вал — Качалино, отправлением со ст. Петров Вал в 15:07, прибытием на ст. Качалино в 17:19.

Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.