Сегодня, в день 78-й годовщины Победы в Сталинградской битве, сотрудники «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» традиционно посетили с подарками участников Великой Отечественной войны – бывших сотрудников водоканала и теплового хозяйства.

Представители совета молодых специалистов концессий поблагодарили за великий подвиг и вручили подарки ветеранам – участникам Великой Отечественной войны: Марии Максимовне Антиповой, Клавдии Николаевне Бикетовой, Тамаре Андреевне Пахомовой, Петру Андреевичу Коваленко, Людмиле Петровне Климовой, Валентину Александровичу Иванову, Капиталине Ивановне Харитоновой.

В годы ВОВ они принимали участие в обороне города, а затем в его восстановлении. Неоценим вклад работников и в совершенствование системы теплового и водного хозяйств Сталинграда и Волгограда в послевоенные годы. Ветераны коммунального хозяйства работали в котельных и центральных тепловых пунктах, на очистных сооружениях и насосных станциях, обеспечивая горожан теплом, холодной и горячей водой.

В интерактивном историческом парке «Россия. Моя история» находится экспозиция с историей о жизни коммунальщика и настоящего патриота Якова Петровича Потапова, который во время Сталинградской битвы был начальником Центрального водопровода. Во время бомбардировки Сталинграда в августе 1942 года Яков Петрович вместе со своими товарищами обезопасил от взрыва баллоны с жидким хлором и тем самым спас горожан и наши войска от химического отравления. Уже в декабре Потапов вернулся восстанавливать Сталинград, а 6 февраля 1943 года вновь был назначен начальником Центрального водопровода. Под его руководством город получил первую воду из восстановленного водопровода 5 мая 1943 года.