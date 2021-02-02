33-й день года по григорианскому календарю — 2 февраля, до конца года остаётся 332 дня (333 дня в високосные годы). До 15 октября 1582 года, 2 февраля по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 2 февраля по григорианскому календарю.

2 февраля в России отмечают День разгрома Красной Армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943).

Также 2 февраля отмечается Всемирный день водно-болотных угодий.

В этот день отмечают именины: Евфимий, Инна, Лев, Лаврентий, Павел, Римма.

В 1943 году окружённая группировка 6-й армии немецко-фашистских захватчиков капитулировала, в том числе генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс и ещё 24 генерала вермахта. Победа в Сталинградской битве положила начало «коренному перелому» (перехвату советским командованием стратегической инициативы) не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне.

В 1959 году в этот день при невыясненных обстоятельствах на Северном Урале погибла туристическая группа возглавляемая Игорем Дятловым.

2 февраля 1935 года родился Евгений Велихов, советский и российский физик-теоретик, академик, вице-президент АН СССР (1978—1991) и РАН (1991—1996).

2 февраля 1938 года родился Александр Чудаков (умер в 2005), советский и российский филолог, литературовед, писатель, специалист по творчеству А. П. Чехова.

2 февраля 1966 года родился Андрей Чесноков, советский и российский теннисист, тренер.

2 февраля 1969 года родился Валерий Карпин, советский и российский футболист, тренер.

В народном календаре второй день февраля весну показывает.

На Ефимия в полдень солнце — к ранней весне, если метель — вся масленица метельная, а если ветер — к сырому году.

Завизжит метелица — всю неделю прометелится.

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