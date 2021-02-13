13 февраля — 44-й день года по григорианскому календарю. До конца года остаётся 321 день (322 дня в високосные годы).

До 15 октября 1582 года — 13 февраля по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 13 февраля по григорианскому календарю.

В этот день празднуют Всемирный день радио.

Отмечают именины: Виктор, Иван, Илья, Никита.

13 февраля в 1842 году Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург — Москва. По легенде, Николай начертил будущую дорогу на карте по линейке, но карандаш наткнулся на его палец и сделал изгиб. Конструкторы послушно воспроизвели его. В 1851 году из Санкт-Петербурга в Москву отправился первый поезд. В 1855, после кончины императора, путь получил название Николаевского, а с 1923 года — Октябрьского.

В 1870 году был открыт вокзал Финляндской железной дороги и первый участок пути от Санкт-Петербурга до Выборга. Епископ Выборгский Тихон освятил станцию, локомотивы, вагоны, после чего в путь был отправлен первый срочный поезд. Здание Финляндского вокзала было воздвигнуто по проекту архитектора П. Купинского.

В 1917 году в Париже была арестована легендарная шпионка Мата Хари.

В 1924 году была образована Юго-Восточная область в составе РСФСР, ныне — Ставропольский край.

В 1956 году начала свою работу советская антарктическая станция «Мирный».

13 февраля в 1769 году родился Иван Андреевич Крылов (умер в 1844), русский поэт-баснописец, публицист, издатель.

В 1784 году родился Николай Иванович Гнедич (умер в 1833), русский поэт и переводчик, автор первого стихотворного перевода «Илиады» Гомера.

В 1791 году родился Сильвестр Феодосиевич Щедрин (умер в 1830), русский художник-пейзажист.

В 1883 году родился Евгений Богратионович Вахтангов (умер в 1922), российский и советский театральный актёр и режиссёр, педагог, основатель и первый руководитель нынешнего Театра им. Е. Вахтангова.

В 1965 году родился Юрий Николаевич Савичев, советский и российский футболист, олимпийский чемпион (1988), автор победного гола в финале.

В народном календаре этот день носит название Никита Коник.

По приметам если в этот день дрова в печи шипят, дымят, и никак не разгораются, значит быть оттепели. На Никиту красный огонь в печи сулит холодную погоду, а белый тёплую. Коли сильная тяга в печи, то будет мороз, коли слабая — сырость и слякоть.

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