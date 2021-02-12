12 февраля — 43-й день года по григорианскому календарю. До конца года остаётся 322 дня (323 дня в високосные годы).

До 15 октября 1582 года — 12 февраля по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 12 февраля по григорианскому календарю.

В этот день отмечается День Дарвина и День Красной Руки (Международный день против использования детей-солдат).

12 февраля именинники: Василий, Владимир, Григорий, Пётр.

В 1606 году мореплаватель Кирос, Педро Фернандес открыл остров Аману.

В 1818 году Чили провозгласило свою независимость.

В 1864 году был открыт Московский зоопарк.

В 1865 году Дмитрий Менделеев защитил диссертацию «О соединении спирта с водою». Многие уверены, что в ней он заложил основу рецепта русской водки.

В 1925 году была образована Каракалпакская автономная область в составе Казахской АССР.

В 1941 году пенициллин впервые успешно используется для излечения больного.

В 1955 году было принято Постановление Совета Министров СССР № 292—181 о создании полигона по испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты и запуску искусственных спутников Земли — научно-исследовательского и испытательного полигона № 5 Министерства обороны СССР (НИИП-5). Местом строительства был выбран Казахстан. Ныне полигон с 1961 года известен как космодром Байконур. Директором строительства назначен генерал А. И. Нестеренко.

В 1961 году в Советском Союзе в сторону планеты Венера запущена автоматическая межпланетная станция «Венера-1». «Венера-1» стала первым космическим аппаратом, пролетевшим на близком расстоянии от планеты Венера.

В 1973 году аппарат «Марс-5» успешно выходит на орбиту Марса.

В этот день в 1809 родился Чарлз Роберт Дарвин (умер в 1882), английский натуралист и путешественник, автор эволюционной теории развития живых организмов (дарвинизма).

В 1877 году родился Луи Рено (умер в 1944), французский промышленник, один из основателей компании Renault.

В 1900 году родился Василий Иванович Чуйков (умер в 1982), дважды Герой Советского Союза, Маршал, командующий 62-й армии.

В 1945 году родился Борис Евгеньевич Быстров, советский и российский актёр кино и дубляжа, диктор, народный артист РФ.

В 1954 году родился Филипп Циммерман, американский программист, создатель PGP.

В 1957 году родился Пётр Подгородецкий, советский и российский музыкант, шоумен, клавишник рок-группы «Машина времени».

В 1959 году родился Сергей Коржуков (погиб в 1994), советский и российский певец, композитор, поэт, первый солист группы «Лесоповал».

В 1963 году родился Игорь Стельнов (умер в 2009), советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион.

В 1981 году родился Олег Сапрыкин, российский хоккеист, чемпион мира (2009).

В народном календаре 12 февраля День трёх святителей — Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.

По приметам если в этот день красная Луна — к большому ветру, а если сильный ветер, то к сырому году. Если деревья покрылись инеем, значит, быть теплу. Если подул ветер с севера, а туч нет — быть большим холодам, а если солнце зимой закатывается в тучу — будет буран.

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