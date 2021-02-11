11 февраля — 42-й день года по григорианскому календарю. До конца года остаётся 323 дня (324 дня в високосные годы).

До 15 октября 1582 года — 11 февраля по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 11 февраля по григорианскому календарю.

В этот день отмечается Международный день женщин и девочек в науке, а также Всемирный день больного.

11 февраля отмечают именины: Мария, Герасим, Дмитрий, Иван, Константин, Роман.

660 до н. э. состоялось восшествие императора Дзимму на трон Японии. Создание японского государства.

В 1697 году Пётр I разрешил продажу табака в Русском царстве.

В 1809 году Роберт Фултон запатентовал пароход.

В 1838 году по железной дороге от Санкт-Петербурга до Царского Села начинают ходить поезда на конной тяге.

В 1943 году Иосиф Виссарионович Сталин подписал решение ГКО о начале в СССР работ для создания атомной бомбы.

В 1956 году был совершен первый полёт военно-транспортного самолёта Ан-8 под управлением лётчиков-испытателей Я. И. Верникова (командир) и В. П. Васина (второй пилот) с аэродрома Святошино.

В 1970 году был выведен на орбиту первый японский искусственный спутник Земли «Осуми».

В 1971 году в Москве, Вашингтоне и Лондоне был открыт для подписания «Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия».

В 2016 году было объявлено об экспериментальном открытии гравитационных волн.

В этот день в 1894 году родился Виталий Бианки (умер в 1959), советский детский писатель.

В 1902 году родилась Любовь Орлова (умерла 1975), актриса театра и кино, певица, танцовщица, пианистка, народная артистка СССР.

В 1905 году родилась Галина Кравченко (умерла в 1996), актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.

В 1930 родился Валя Котик (погиб в бою в 1944), юный партизан ВОВ, разведчик, Герой Советского Союза (1958, посмертно).

В 1938 родился Борис Майоров, советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, а также его брат-близнец Евгений Майоров (умер в 1997), советский хоккеист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, спортивный комментатор.

Этот день в народном календаре носит название День Лаврентия.

По приметам если в этот день луна красного цвета, то жди сильного и порывистого ветра, а если лес шумит, то к оттепели, холодная погода предвещает жаркий август, а уж если ветрено, то год дождливым будет.

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