10 февраля — 41-й день года по григорианскому календарю. До конца года остаётся 324 дня (325 дней в високосные годы).

До 15 октября 1582 года — 10 февраля по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 10 февраля по григорианскому календарю.

В этот день отмечается Всемирный день зернобобовых, а в России — День дипломатического работника и День памяти Александра Сергеевича Пушкина.

Именины отмечают: Владимир, Георгий, Ефрем, Ольга, Фёдор.

В 1837 году скончался Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления, критик и теоретик литературы, историк, публицист; один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века. Во время дуэли с Дантесом 27 января (8 февраля) на Чёрной речке Пушкин был ранен: пуля перебила шейку бедра и проникла в живот. Для того времени ранение было смертельным. 29 января (10 февраля) он скончался от перитонита.

В 1957 году в Судане начался Кубок африканских наций 1957 года. 1-й по счету футбольный чемпионат среди сборных, проводимый Африканской конфедерацией футбола.

В 1995 году в Алма-Ате десять стран СНГ подписали соглашение о создании Объединённой системы ПВО СНГ.

В 1996 году начался первый шахматный матч между суперкомпьютером IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым (со счётом 4—2 победил Г. Каспаров).

В 2006 году в Турине открылись XX зимние Олимпийские игры.

В 2009 году на орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики.

В 2015 году произошел ракетный обстрел военного аэродрома и жилых кварталов города Краматорска, которые во время вооружённого конфликта на востоке Украины находились под контролем украинских властей. В результате обстрела погибли 17 человек, 60 — ранены.

В этот день в 1904 году родился Николай Иванов-Радкевич (умер в 1962), советский композитор и педагог.

В 1915 году родился Владимир Зельдин (умер в 2016), актёр театра и кино, народный артист СССР.

В 1933 году родился Михаил Рощин (наст. фамилия Гибельман; умер в 2010), советский и российский драматург, прозаик и сценарист.

В 1936 году родился Алексей Мажуков (умер в 2011), советский композитор.

В 1938 году родился Георгий Вайнер (умер в 2009), советский и российский писатель, мастер детективного жанра, сценарист, журналист.

В 1939 году родился Игорь Касатонов, советский и российский военачальник, адмирал, в 1992—1999 гг. первый заместитель Главнокомандующего ВМФ России.

В народном календаре этот день носит название — Ефрем Сирин. Ефрем Ветреник, Сверчковой Заступник, запечник, прибаутник.

10 февраля по приметам — День «унимания домового». Согласно народному поверью, домовой — хранитель в ночи хлебного духа в печи. Крестьянки на Руси, каждая в своём доме, готовили для домового кашу и приглашали на ужин. После того как все лягут спать, покровитель жилища должен был сесть за стол и отведать угощенье. Считалось, что коли не угостить домового (или каша придётся не по вкусу домовому), то следует ожидать неприятностей — в доме могут начать пропадать вещи и в домашнем хозяйстве будут проблемы.

Ветер на Ефрема — к сырому лету; Ефремов ветер не к добру.

На Ефрема не следует убивать дома никаких насекомых: ни тараканов, ни клопов, ни сверчков — домовой рассердится.

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