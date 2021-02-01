32-й день года по григорианскому календарю — 1 февраля. До конца года остаётся 333 дня (334 дня в високосные годы).

До 15 октября 1582 года — 1 февраля по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 1 февраля по григорианскому календарю. В XX и XXI веках соответствует 19 января по юлианскому календарю.

В этот день отмечают именины: Антоний, Арсений, Евфимий, Евфрасия, Макарий, Марк, Мелетий, Николай, Пётр, Савва, Феодор, Феодосия, Януарий.

В 1931 году была открыта Центральная фабрика Союзкино (ныне «Мосфильм»).

В 1940 году СССР в войне против Финляндии начинает наступление на Карельском перешейке и в районе озера Кумо.

В начале 1992 года президент России заявил о том, что ядерные ракеты перенацелены с объектов США и других западных стран на незаселённые территории Земли, а подписанная 1 февраля 1992 года в Кэмп-Дэвиде совместная декларация России и США официально положила конец холодной войне.

В 2000 году из-за аварии на румынской золотодобывающей фабрике в Дунай попало огромное количество отравляющего вещества цианид, что вызвало экологическую катастрофу во многих странах.

1 февраля 1931 родился Борис Николаевич Ельцин (умер в 2007), первый Президент Российской Федерации (1991—1999).

1 февраля 1941 года родился Анатолий Васильевич Фирсов (умер в 2000), советский хоккеист, трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы

1 февраля 1942 родился Лев Валерьянович Лещенко, эстрадный певец, народный артист РСФСР.

Также 1 февраля, но уже 1954 года родился Ю́рий Эдуардович Лоза, советский и российский певец, поэт и композитор.

В 1965 году 1 февраля родился Брэндон Брюс Ли (погиб в 1993), гонконгский и американский актёр, мастер боевых искусств, сын легендарного мастера восточных единоборств Брюса Ли.

1 февраля в России отмечают День работника лифтового хозяйства.

В народном календаре 1 февраля — Макарьев день.

Ясный солнечный Макарьев день — к ранней весне.

Коли капель — в весну раннюю верь.

На Макария да на Ефимия (2 февраля) метель — вся масляна метель.

Макар валенком раздувает самовар.

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