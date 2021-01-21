В Волгоградском планетарии состоится программа, посвященная дню победы в Сталинградской битве — Космический Пантеон славы. Во время программы гости смогут узнать какие небесные тела носят имена выдающихся исторических деятелей и важных исторических события.

Как сообщает пресс-служба Волгоградского планетария, свыше 130 астероидов образовали Космический Пантеон славы, ведь им даны имена героев Великой Отечественной войны и в том числе героев Сталинградской битвы. За каждым именем – подвиг. Своим мужеством и героизмом они приближали Победу. Создание Космического Пантеона славы – это дань памяти героям, которые отстояли мир.

Программа будет проходить 1 и 2 февраля, начало в 10:00 и 14:00.

Стоимость билетов:

— детский 200 рублей;

— взрослый 300 рублей.

!ВНИМАНИЕ! Детские группы от 30 человек -150 руб.

(на каждые 10 человек — 1 сопровождающий взрослый БЕСПЛАТНО!)

Справки по телефону: 24-18-80