В новом году для волгоградцев открываются новые направления. Волгоградский международный аэропорт сообщил, куда можно будет улететь прямым рейсом из Волгограда.

По данным пресс-службы аэропорта, в январе 2021 года авиакомпания Азимут начнет выполнять регулярные рейсы. Стоимость авиабилетов по каждому из направлений из Волгограда– от 888 рублей.

В Минеральные воды самолеты перевозчика будут летать дважды в неделю: 13, 17 января, а с 19 января каждые вторник и пятницу. Прилет воздушного судна запланирован на 12.50, вылет – в 13.40.

Полеты в Нижний Новгород начнутся 12 января, рейсы будут выполняться 16 января и с 21го – каждые четверг и воскресенье. Прилетать в Волгоград самолеты авиакомпании будут в 14.10, вылетать в Нижний Новгород – в 10.20.

Также возобновится авиасообщение с Ростовом-на-Дону, рейсы будут выполняться 12, 16 января, а затем с 21 января дважды в неделю — в четверг и воскресенье. Приземляться в волгоградском аэропорту самолеты будут в 09.35, вылетать обратно – в 14.55.

К рейсам в Краснодар, уже выполняемым авиакомпанией Utair, добавятся и рейсы авиакомпании Азимут. 13, 17 января, и далее с 19 января по вторникам и пятницам будут летать самолеты авиаперевозчика. Прилет в Волгоград ожидается в 12.50, вылет в Краснодар — в 13.40.

Приобрести билеты и получить дополнительную информацию о рейсах можно на сайте авиакомпании.