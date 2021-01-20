IV акция-флешбук «Мудрая книга – навигатор жизни» проходит по инициативе Волгоградской областной детской библиотеки с 19 по 22 января в библиотеках, школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования по всей России. Акция направлена на формирование правового сознания и правопослушного поведения подрастающего поколения и приобщение детей к чтению книг о победе добра над злом, мужестве и героизме, дружбе, взаимопомощи, милосердии и сострадании.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в рамках акции наряду с традиционным громким чтением и обсуждением книг для детей и подростков будут доступны онлайн мероприятия, в рамках которых можно будет познакомиться с произведениями нравственно-правовой тематики отечественных и зарубежных авторов: Юрия Сотника, Валентины Осеевой, Николая Носова, Евгения Пермяка, Бьянки Питцорно, Шарля Перро и других.

Вместе со специалистами библиотек и образовательных учреждений Волгоградской области в мероприятиях акции примут участие библиотекари и педагоги Красноярского, Пермского, Приморского краев, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Курганской, Московской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Тамбовской, Челябинской областей, а также в республиках Башкортостан и Коми.

Все материалы акции – видеоролики и фотогалереи встреч, отзывы и размышления о прочитанных книгах – будут размещены на сайте волгоградской библиотеки.

Напомним, акция-флешбук «Мудрая книга – навигатор жизни» впервые состоялась в 2018 году, в год 100-летия со дня образования Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. За три года проведения её соорганизаторами стали специалисты из 35 субъектов Российской Федерации, более 10000 детей и подростков составили аудиторию слушателей произведений нравственно-правовой тематики.