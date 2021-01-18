Выставка работ Иосифа Маримонта, одного из учеников Ильи Машкова, начнет работать с 20 января в Волгоградском музее изобразительных искусств в пространстве интерактивной экспозиции «Мастерская Машкова». Работы были недавно переданы в дар музею наследниками художника.

Выставка «Маримонт – ученик Машкова» открывает программу юбилейного года Ильи Машкова – в июле 2021 г. исполняется 140 лет со дня рождения мастера. К этому юбилею Музей Машкова подготовил большую программу, включающую выставки, молодёжный проект, интерактивные занятия для детей. Произведения Иосифа Маримонта, переданные в дар ВМИИ, дополнили собрание работ учеников бубнововалетцев, которые также будут представлены в рамках юбилейных мероприятий.

Кроме того экспозиция дополняется фотографиями и документами из личного архива Иосифа Маримонта.