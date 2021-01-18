Волгоградский областной краеведческий музей приглашает жителей, и гостей города прогуляться по зимнему Волгограду и узнать интересные факты из его истории. Экскурсии проводятся для небольших групп с соблюдений всех санитарно-эпидемиологических требований.

По данным пресс-службы музея, посещение экскурсий возможно только по предварительной записи, стоимость 250 руб./чел.

Телефоны для справок и заказа экскурсий: (8442) 38– 84-39, (8442) 38-84-37.

По групповым заявкам формируются и проводятся дополнительные экскурсии.

22, 29 января в 15:00 — Пешеходная экскурсия «Царицын мужской». 16+

23, 30 января в 15:00 — Пешеходная экскурсия «Ступени истории» с подъемом на смотровую площадку здания бывшей пожарной каланчи «Первой пожарной части города Царицына». 12+

24, 31 января 15:00 — Пешеходная экскурсия «Ступени истории» с подъемом на смотровую площадку здания бывшей пожарной каланчи «Первой пожарной части города Царицына». 12+

Индивидуальные и групповые экскурсии, мероприятия проводятся с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами 1,5 – 2 метра.

Наличие гигиенической маски ОБЯЗАТЕЛЬНО.

*Администрация оставляет за собой право изменить время и тему экскурсии в зависимости от погодных условий.