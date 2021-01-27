Накануне и в день празднования 78-й годовщины Победы в Сталинградской битве в Волгограде состоится городская информационно-патриотическая акция «Сталинград победил!». В рамках акции 1 и 2 февраля во всех районах города волонтеры и воспитанники муниципальных молодежных центров и клубов раздадут волгоградцам 9000 копий легендарного выпуска газеты «Сталинградская правда».

Победный выпуск газеты «Сталинградская правда» вышел 4 февраля 1943 года. Он оповестил читателей о разгроме немецко-фашистской группировки войск на берегах Волги. На первой полосе было опубликовано донесение штаба Донского фронта за подписью генерал-полковника Константина Рокоссовского, в котором говорилось, что в связи с полной ликвидацией окруженных войск противника, боевые действия в Сталинграде прекратились.

Как сообщает городская администрация, получить копию памятного выпуска газеты «Сталинградская правда» можно будет по следующим адресам:

Тракторозаводский район:

1 февраля (15:30-16:00) у танковой башни «Линия обороны Сталинграда» остановка «Новая Спартановка»;

2 февраля (15:30-16:00) у памятника Защитникам Сталинграда (территория, прилегающая к ТРК «Семь звезд»).

Краснооктябрьский район:

1 февраля (10:00-10:30) — площадь у театра «Царицынская опера», пешеходная зона;

1 февраля (10:00-10:30) — остановка ул. Титова (Рынок «Титовский»), пешеходная зона;

2 февраля (10:00-10:30) — сквер по пр-ту Металлургов;

2 февраля (10:00-10:30) — остановка «Кинотеатр Юность», пешеходная зона.

Дзержинский район:

1 февраля (16.00-17.00) — парк «Семейный»;

2 февраля (10.30-11.30) — площадка у памятника Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову.

Центральный район:

1 февраля (16.00 – 16.30) — Аллея Героев (на стороне Вечного огня);

2 февраля (10.00 – 10.30) — Аллея Героев (на стороне Вечного огня).

Ворошиловский район:

1 февраля (11.00-12.00) – у кинотеатра «Киномакс»;

2 февраля (11.30-12.00) – у кинотеатра «Киномакс».

Советский район:

1 февраля (14.00-15.00) – остановка «Стадион «Нефтяник», остановка «Обувная фабрика»;

2 февраля (14.00-15.00) – остановка «Аграрный университет» (СХИ).

Кировский район:

1 февраля (13.00-14.00) — площадь возле МУК ЦКиД «Авангард»;

2 февраля (10.00-11.00) — Сквер Доблести и Славы.

Красноармейский район:

1 февраля (13.00-14.00) — парк Юбилейный за т/ц «Юбилейный»;

2 февраля (13.00-14.00) — ул. Пролетарская (возле РЦ «Гиппопо»).