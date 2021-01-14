Чтобы в городе не появлялись свалки из новогодних елок, волгоградцам предлагают до 1 марта привезти их на переработку. Прием елок будет осуществляться с 13 января по 1 марта 2021 года в специальный контейнер на парковке ТРЦ «Акварель».

Ёлка будет сдана в переработку на качественный материал для подстилки бездомным животным. Воспользоваться сервисом может любой желающий совершенно бесплатно.

Важно! Сдавать деревья на переработку нужно без украшений, мишуры и упаковочных материалов.

АДРЕС ПУНКТА ПРИЁМА И ЧАСЫ РАБОТЫ

Пункт сбора ёлок найдёте на парковке «Акварели»: пр. Университетский, 107, парковка К (рядом с кольцом ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ).

Время работы: 13 января — 1 марта 2021 г. с 8:00 до 23:00.