Музей-заповедник «Старая Сарепта» предлагает жителям и гостям города окунуться в «Тайны святых вечеров». Экскурсионная программа познакомит гостей с многовековой историей обрядов.

Как сообщают организаторы, во время экскурсии «Тайны святых вечеров» участников ждут гадания и предсказания в старинных сарептских подвалах XVIII века при свечах. Гости смогут погрузиться в тайну святых вечеров, узнать об обрядах, проводимых на Руси и в европейских странах в этот период.

Возраст: 16+

Стоимость: 300 руб.

Телефоны для записи: 67-33-02, 8-927-511-67-49.