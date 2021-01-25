В этом году традиционная военно-историческая реконструкция пленения генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса будет проходить в онлайн-формате.

По данным пресс-службы музея-заповедника «Сталинградская битва», традиционная военно-историческая реконструкция значимого события заключительного этапа грандиозного сражения произошедшего 78 лет назад в подвале Центрального универмага – пленения штаба 6-й полевой немецкой армии и ее командующего генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса будет проходить 31 января в музее «Память» без зрителей.

Увидеть реконструкцию можно будет на страницах музея в соц. сетях и на официальном сайте.