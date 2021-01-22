Ежедневно ресурсоснабжающая компания проводит рейды для выявления нелегальных подключений в системы водоснабжения и канализации. Пресечение воровства ресурса – важнейшая задача для повышения качества услуг: потребители обязаны платить за ресурсы, а не перекладывать обязательства на кого-то другого.

В каждом рейде специалисты выявляют «самовольщиков». Так, собственник здания по ул. Ленкоранской из корыстных побуждений оформил документы, как на индивидуальное жилое строение, но по факту использовал воду для прибыльной работы гостиницы с кафе, магазином и автосервисом. Сотрудники водоканала выдали предписание оформить договор на юридическое лицо, но предприниматель не пожелал общаться со специалистами. В ближайшие дни его гостиницу отключат от водоснабжения.

Отметим, все собственники, заключившие договор и использующие воду в коммерческих целях, платят за ресурс по тарифу юридического лица. Пока добросовестные предприниматели оплачивают ресурс в полном объеме, недобросовестные, но предприимчивые деятели получают прибыль благодаря воровству ресурсов.

Ресурсоснабжающая организация заинтересована в досудебном урегулировании таких случаев. Основная цель таких рейдов – разъяснение правил легального оформления, предупреждение о возможных последствиях. Всего за прошедший год водоканал выявил 277 случая самовольного подключения, из них собственники 151 объекта заключил договор тех. присоединения, остальным абонентам отключили водоснабжение.

Напомним, что с 2015 года ставка на технологическое присоединение упала в 3 раза, а отдел технологических присоединений не прекращал свою работу даже в период карантина. Получить подробную информацию можно по телефону: 99-67-96.