Новый спортивный объект будет построен в Дзержинском районе Волгограда в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Современный физкультурно-оздоровительный комплекс будет рассчитан на единовременное пребывание более 200 человек.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, объект возведут на улице Расула Гамзатова. В здание ФОКа разместят универсальный игровой зал, где можно проводить занятия по бадминтону, баскетболу, волейболу и теннису. При этом функционал зала позволит также тренироваться лицам с ограниченными возможностями здоровья. На втором этаже оборудуют тренажерный зал на 10 человек, а также студию для аэробики и общей физической подготовки.

В настоящее время на площадке будущего спортивного объекта начались подготовительные работы, приступить к строительству подрядчик планирует уже в начале февраля.