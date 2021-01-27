В новые детские сады Волгограда ведется набор сотрудников. В новые дошкольные учреждения в Кировском и Тракторозаводском районах требуются воспитатели, музыкальные и медицинские работники, логопеды, психологи, педагоги-организаторы, инструктора по физкультуре и другие специалисты. Прием уже начался.

По данным городской администрации, каждое из новых дошкольных учреждений — в Тракторозаводском районе на улице Героев Шипки, 29а и в Кировском районе на улице Колосовая, 6а — рассчитано на семь разновозрастных групп по 20 человек, включая две ясельные группы для детей до 3-х лет. Штат каждого образовательного учреждения — будет укомплектован 34 новыми сотрудниками. По вопросам трудоустройства можно обращаться по телефонам:

— Детский сад №377 Кировского района Волгограда – 8(8442) 44-26-81;

— Детский сад №201 Тракторозаводского района Волгограда – 8(8442) 24-97-30.

После завершения процедуры приема в муниципальную собственность нового детского сада в Советском районе, в нем также будет объявлен набор персонала. Здесь планируется трудоустроить более 40 волгоградцев. Новое здание в микрорайоне Родниковая долина рассчитано на 14 групп, три из них — для детей от 6 месяцев до 1,5 лет.