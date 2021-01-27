Водоканал продолжает наводить порядок среди недобросовестных потребителей – сегодня очередной неплательщик лишился возможности незаконно пользоваться ресурсом. Специалисты концессии ограничили подачу водоснабжения к столовой «Че? Харчо!» на Землячке, здание которой еще в прошлом году было признано судом самостроем.

После того как строение было признано незаконным, в начале августа 2020 года ресурсники закрыли и опломбировали запорную арматуру в помещении столовой. Однако собственник, не желая сворачивать бизнес, вновь самовольно подключил заведение к сетям водоснабжения. Во время планового выезда в декабре 2020 года специалисты концессии обнаружили, что установленная пломба сорвана, а водопользование восстановлено в полном объеме. Снять показания прибора учета сотрудникам водоканала тоже не удалось, т.к. он оказался в нерабочем состоянии.

–Данный объект за 4 месяца незаконного потребления израсходовал ресурсов на сумму 327 528 рублей. В случае непогашения задолженности специалисты направят иск в арбитражный суд Волгоградской области, –сообщила начальник отдела контроля отпуска водных ресурсов компании «Концессии водоснабжения» Виктория Пинекер. – Помимо образовавшейся задолженности с владельца кафе будет взыскана государственная пошлина, размер которой будет установлен в зависимости от величины иска, пени и дней просрочки. Такие рейды будут проводиться на регулярной основе. Нелегальные присоединения будут отключаться до тех пор, пока каждый не поймет, что незаконное потребление ресурсов – это, по сути, воровство.

Пресечение воровства ресурса – важнейшая задача концессии: потребители обязаны платить за ресурсы, а не перекладывать обязательства на добросовестных плательщиков. Производство любого ресурса, в том числе воды, стоит немалых денег. Это такой же товар, как и любой другой, приобретаемый на полках магазинов. Пока предприниматели, заключившие договор, оплачивают ресурс в полном объеме, недобросовестные, но предприимчивые деятели получают прибыль.

Основная цель таких рейдов по выявлению нелегальных подключений в системы водоснабжения и канализации – разъяснение правил легального оформления, предупреждение о возможных последствиях. Всего за прошедший год водоканал выявил 277 случая самовольного подключения, из них собственники 151 объекта заключили договор техприсоединения, остальным абонентам отключили водоснабжение.

Напомним, что с 2015 года ставка на технологическое присоединение упала в 3 раза, а отдел технологических присоединений не прекращал свою работу даже в период карантина. Получить подробную информацию можно по телефону: 99-67-96.

Кроме того, необязательно приезжать в «Концессии водоснабжения» для того, чтобы подать документы для заключения договора на техприсоединение. Это можно сделать и в МФЦ, перечень офисов и структурных подразделений которых размещены на странице сайта ООО КВ https://investvoda.ru/?page_id=2166