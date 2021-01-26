Расчистка пруда Плотинка в Светлоярском районе будет завершена на год раньше намеченного срока. Работы, начатые в прошлом году, включают в себя расчистку экскаваторами и земснарядом, а также уполаживание и укрепление берегов водного объекта.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, специалистам подрядной организации предстоит очистить от ила, мусора и зарослей участок площадью 18 гектаров, углубить чашу водоема, вдвое увеличив его емкость. На сегодняшний день выполнено более 30% запланированных работ.

Комплекс проведенных мероприятий позволит не только предотвратить истощение водного объекта, но и будет способствовать улучшению экологической ситуации и повышения качества жизни жителей населенного пункта.