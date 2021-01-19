Уже сейчас желающие могут подать заявку на участие в региональном этапе ХХ молодёжных Дельфийских игр России. Заявки принимает Волгоградский государственный институт искусств и культуры. Конкурс будет проходить в Волгограде с 9 по 11 февраля.

По данным комитета культуры Волгоградской области, самый творческий ежегодный всероссийский фестиваль-конкурс для молодёжи включает в себя практически все современные виды искусств: инструментальные номинации, театр, художественное чтение, изобразительное искусство, сольное и ансамблевое вокальное мастерство, хореографическое исполнение, фотография, кулинарное искусство, тележурналистика, парикмахерское искусство, дизайн одежды, искусство воспитания, визуализация и презентация научного исследования, защита персональных данных и другие.

В региональном этапе ХХ молодежных Дельфийских игр могут принять участие все желающие в возрасте от 10 до 25 лет. Заявки на участие принимаются до 6 февраля. Подать заявку и узнать подробности конкурсного отбора можно на сайте Волгоградского государственного института искусств и культуры. Победители регионального этапа представят Волгоградскую область на всероссийском этапе, который запланирован к проведению с 21 по 26 мая в Пермском крае.