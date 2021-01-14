Для охотников региона установили новые правила охоты. Помимо сроков охоты были введены и другие параметры осуществления охоты.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, новые правила охоты, утвержденные Минприроды России, вступили в силу с начала 2021 года. В них появились положения, которые направлены на обеспечение безопасности при осуществлении охоты (необходимость применения одежды со световозвращающими элементами), на повышение эффективности борьбы с браконьерством (запрет перевозки продукции охоты без соответствующих документов), на снятие определенных запретов для охотников (отмена требования об обязательном использовании вышек при охоте в ночное время суток) и ужесточение требований к охотничьему оружию (запрет на использование некоторых видов оружия и охоту с неисправным оружием).

Кроме того, документом существенно расширены полномочия региональных властей в вопросах организации охоты. На региональном уровне могут приниматься решения об установлении и переносе охотничьего сезона, запрете или ограничении некоторых инструментов и способов охоты.

Проанализировав существующие параметры охоты, специалисты Облкомприроды сочли необходимым скорректировать период, в который разрешена добыча степных сурков и сусликов (за исключением суслика-песчаника). Теперь охотиться на этих животных можно в период с 15 июня по 31 августа (а не с июля до конца сентября, как это было раньше). Необходимость в сокращении охотничьего сезона связана с тем, что уже в сентябре сурки и суслики залегают в спячку, причем более взрослые особи делают это раньше, а от рук охотников страдают молодые животные репродуктивного возраста.

Другие параметры охоты на территории Волгоградской области оставлены без изменений. Сохранен и запрет на осуществление любительской и спортивной охоты на водоплавающую и боровую дичь в весенний период в ряде охотничьих угодий, в том числе на территории Волго-Ахтубинской поймы.

Отметим, что в настоящее время в охотугодьях Волгоградской области открыт сезон охоты на пушных животных. Он продлится до конца зимы. Исключение составляет охота на зайца, которая заканчивается 7 февраля.