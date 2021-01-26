В этом году период пожароопасного сезона установят на семь месяцев. А стартует он уже в апреле.

Согласно постановлению губернатора, период пожароопасного сезона на 2021 год вводится с 1 апреля по 31 октября.

Напомним, что во время действия пожароопасного сезона на территории региона категорически запрещен самовольный пал сухой растительности. В лесах нельзя разводить костры, бросать горящие спички, окурки, стекло, а также материалы, промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами.