В этом году природному парку «Эльтонский» исполняется 20 лет. В честь этого события в регионе стартует конкурс фотографий «Природное наследие Приэльтонья».

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, по условиям на конкурс принимаются фотоработы по номинациям «Пейзаж», «Краснокнижные виды животных и растений», «Источник жизни» с изображением живописного берега реки, родника, «Чудо природы», рассказывающая об уникальных природных объектах. При этом жюри готово рассматривать как индивидуальные работы, так и коллективные, но не более 3-х работ одного автора или группы. Особое внимание специалисты обратят на соответствие фото теме, качество исполнения и оригинальность сюжета. Положение о конкурсе размещено на страничках парка в социальных сетях.

Кроме конкурса, экологи готовятся организовать передвижную выставку «Ярмарка талантов», районную акцию «Посади дерево», тур выходного дня «Волшебный дастархан» и, наконец, итоговую конференцию под названием «Встреча друзей» природного парка «Эльтонский». К тому же, юбиляры планируют издать брошюру «Уникальные природные уголки Приэльтонья».