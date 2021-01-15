В региональных природных парках продолжаются акции по подкормки зимующих птиц и животных. Сотрудники парков вместе со школьниками и их родителями на прилегающей к детсадам и школам территориях, а также на участках частных домовладений развесили кормушки для птиц, которые постоянно пополняются хлебными крошками, семечками и сушеными ягодами.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в природном парке «Щербаковский» налажена подкормка зимующих птиц. Местные птахи хорошо знают об организованных для них столовых — здесь всегда шумно от гомона мелких птиц. Поддерживают акцию «Покормите птиц зимой» ученики школ, расположенных на территории природного парка. Кормушки развешены в школах и домовладениях. В декабре прошлого года воспитанники детских садов Камышинского района в ходе мероприятия «Селфи с пользой» показали, как малыши вместе с их родителями могут помогать зимующим птицам.

В природном парке «Донской» с ноября по декабрь 2020 года учащиеся школ Иловлинского района на подготовленных для них тематических уроках познакомились с видами зимующих птиц нашего края и несложными способами по организации помощи пернатым в холодное время года. Дети помладше предоставили свои работы на конкурс рисунков, а более взрослые участники собрали и развесили кормушки. Всего в акции приняло участие 47 человек. Самыми активными стали учащиеся Медведевской школы — ребята из волонтёрского отряда «Экоспасатель». В ходе акции они провели настоящую исследовательскую работу и даже во время зимних каникул пополняли кормушки семечками и ягодами, наблюдая за аппетитом и повадками пернатых.