Сотрудники природных парков приступили к работам по предотвращению гибели рыбы от нехватки кислорода. Противозаморные работы продолжатся на озерах Кумылженского, Алексеевского и Нехаевского районов до начала февраля.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, мероприятия по спасению рыбы будут проведены на 13 водоемах. Кроме сотрудников природного парка «Нижнехоперский» участниками мероприятий становятся представители местных администраций, рыбинспекции, члены детского рыболовного клуба «Щука», а также рыболовы-любители.

Вместе с экологами они вырубают в толще льда, покрывающего озера, майны и лунки, производят аэрацию водоемов с помощью мотопомп, устанавливают в прорубях снопы из камыша и соломы для предотвращения повторного образования льда. Все эти мероприятия призваны улучшить насыщение воды кислородом и спасти озерных обитателей от гибели.

Присоединиться к акции сотрудники природного парка приглашают всех желающих. В качестве объекта можно выбрать любой водоем со стоячей водой, покрытый сплошной ледяной коркой, которая затрудняет доступ кислорода.