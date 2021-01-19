На службу в пожарные подразделения в текущем году будет направлено не менее 20 единиц современной лесопожарной техники. Дорожная карта на 2021 год по организации охраны лесов Волгоградской области от пожаров уже утверждена. Документ предусматривает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение возгораний, обучение личного состава, отработку действий по борьбе с огненной стихией.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в лесничества региона поступят 4 грузовые машины, 9 автомобилей УАЗ, автобус, 4 пожарных модуля, 2 трактора. На приобретение техники направят более 27 миллионов рублей. Напомним, в настоящее время на вооружении лесопожарных формирований региона, численность которых составляет 300 человек, находятся 2292 средства пожаротушения, включая 284 единицы техники — пожарных автоцистерн, лесопатрульных комплексов, тракторов, бульдозеров и авторазливочных станций.

На территории лесничеств продолжат мониторинг пожарной обстановки, будет организовано патрулирование. Также специалисты примут участие в учениях по тактике и технике тушения лесных пожаров, пройдет информационно-разъяснительная работа с населением. Особое внимание уделяют налаживанию и отработке межведомственного взаимодействия с профильными ведомствами и службами волгоградского региона, а также Астраханской, Воронежской, Ростовской и Саратовской областей, Республики Калмыкия. Для этого с субъектами РФ заключены соответствующие соглашения.