Выставку ретротехники планируют обустроить в городском саду рядом с памятником трамваю. Специалисты уже занимаются разработкой концепции новой экспозиции. Архитекторы хотят обустроить историческую экспозицию под открытым небом.

Как сообщает Туристско-информационный центр Волгограда, технику планируют разместить рядом с памятником трамваю. Экспозицию будут составлять трамваи и историческая пожарная машина.

Авторы масштабного проекта не исключают, что рядом с выставкой встанет павильон, рассказывающий о транспорте Царицына, Сталинграда и Волгограда.