Сотрудники лесничеств приступили к заготовке снега, который поможет продлить срок проведения весенних лесокультурных работ и улучшить приживаемость высаженных на территории лесного фонда сеянцев.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, волгоградский регион в силу географического положения и климатических особенностей отличается резкой сменой температур в весенний сезон и непродолжительным подходящим для лесовосстановительных работ периодом. Чтобы увеличить срок посадки лесных культур, специалисты используют специально заготовленный зимой снег. В него укладывают посадочный материал, а для лучшей сохранности сеянцев снег пересыпают опилками и накрывают слоем соломы. Созданные условия задерживают сокодвижение в растениях и замедляют распускание почек.

На сегодняшний день в лесничествах региона заготовлено более 50 тонн снега. Наибольшие запасы созданы на территории Арчединского, Волгоградского, Иловлинского, Камышинского, Светлоярского и Среднеахтубинского лесничеств.

Отметим, что весной этого года в Волгоградской области запланированы лесовосстановительные мероприятия на площади 1505 гектаров. Ежегодно площадь посадки и посева леса увеличивается – планируется, что в 2023 году она составит уже 1700 гектаров. Во многом этому способствует участие региона в мероприятиях федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Среди задач проекта – улучшение материально-технической базы лесничеств, расширение сети лесных питомников, переход на собственный посадочный материал.