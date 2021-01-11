В конце января жители девяти областных районов временно останутся без телерадиовещания. Вещание теле- и радиопрограмм будет приостановлена 27 января 2021 года на несколько часов. Отключение связано с обслуживанием телекоммуникационного оборудования, расположенного в посёлке Мичуринский.

Как сообщает РИАЦ, 27 января, с 06:00 до 15:00, в рамках плановой профилактики эфирное вещание телерадиоканалов будет прервано в населённых пунктах Быковского, Жирновского, Даниловского, Камышинского, Котовского, Николаевского, Ольховского, Палласовского и Старополтавского районов.