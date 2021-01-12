В Волгограде завершились работы по возведению здания ещё одной новой школы, которая была построена в Кировском районе в одном из крупных жилых комплексов. Коробка здания новой общеобразовательной школы на 800 мест полностью готова, на объекте завершают общестроительные работы.

По информации облстроя, Строительные работы продолжаются, Рабочие продолжают монтаж металлокаркаса спортивного зала площадью 600 кв. метров, примыкающего к основному зданию школы. Также завершены работы по устройству хозяйственно-бытовой канализации и водопровода, выполнен фундамент котельной. Ежедневно на объекте, который вошел в региональный проект «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда», задействовано более 70 человек и 10 единиц техники.

Согласно проекту, школа имеет три этажа, где разместятся 33 учебных класса, медблок с кабинетами стоматолога и психолога, столовая, актовый зал с артистической и костюмерной, комнатой для хранения музыкальных инструментов, библиотека с читальным залом, мастерские, спортзал с раздевалками и душевыми. На прилегающей территории помимо стадиона с рулонным резиновым покрытием беговых дорожек и городка для сдачи норм ГТО обустроят места для отдыха детей.