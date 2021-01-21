В Волгограде будет построен ещё один модуль локального очистного сооружения. Ещё возведут в Центральном районе Волгограда на улице 7-й Гвардейской. На данный момент рабочие уже завершают подготовительные работы перед установкой основного модуля локального очистного сооружения. За время подготовительных работ была смонтирована железобетонная плита толщиной 30 сантиметров и подведены необходимые коммуникации, подготовив таким образом фундамент будущего очистного сооружения.

Как сообщает РИАЦ, модуль ЛОС изготовлен из современного композитного материала, его установят в котлован со шпунтовыми стенами глубиной порядка 8 м. После ввода объекта в эксплуатацию его мощность составит 400 литров в секунду — все поступающие сточные воды будут проходить трехступенчатую систему очистки с задержкой песка, масел, бензина и других примесей.

Подобное локальное очистное сооружение было уже возведено на водовыпуске по ул. Калинина в Ворошиловском районе. Готовность еще двух ЛОС — на ул. им. 13-й Гвардейской дивизии и ул. им. Гагарина в Центральном районе — составляет свыше 95%. Работы по благоустройству этих площадок будут проведены при наступлении благоприятной погоды.

Стоит добавить, что всего в Волгограде будет возведено 13 ЛОС. Сеть сооружений создается в рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Это позволит ежегодно очищать более 1 млн тонн воды, что благотворно скажется на состоянии Волги и улучшит экологическую обстановку в областной столице.