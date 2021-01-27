Новая схема движения на перекрестке улицы Краснополянской и проезда Дорожников в Дзержинском районе начнет действовать с 15 февраля. Согласно новой схеме приоритет при проезде перекрестка улицы Краснополянской и проезда Дорожников получат водители, движущиеся по проезду Дорожников.

По данным городской администрации, в ближайшее время рабочие муниципального предприятия «Северное» установят на участке соответствующие дорожные знаки, которые до момента изменения схемы проезда будут закрыты.

Накануне начала действия новой схемы будет также проведен демонтаж неактуальных знаков приоритета. Все изменения в части соблюдения требований и нормативов безопасности дорожного движения согласованы с ОГИБДД УМВД России по г. Волгограду.

Анализ загруженности перекрестка показал, что изменение приоритета проезда позволит исключить возникновение заторовых и потенциально аварийных ситуаций, а также увеличит пропускную способность развязки.