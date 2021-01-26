Компания «Концессии водоснабжения» проведет ремонтные работы на водопроводе по улице Чуйкова, 51, построенном в послевоенные годы – временное приостановление подачи ресурсов планировалось в субботу, 23 января 2021 года, но было перенесено по техническим причинам. В связи с этим с 07.00 час. 26 января 2021 г. до 00.00 час. 27 января 2021 г. будет временно ограничено водоснабжение по следующим адресам Центрального района Волгограда:

— ул. Пражская, д. №1а;

— ул. Чуйкова, д. №51а;

На пониженном давлении:

— пр. Ленина, дд. №40, 42, 44, 46, 48, 48/2;

— ул. 7-ой Гвардейской дивизии, д. №7, 11;

— ул. Советская, дд. №32, 34, 38, 49, 49/2; 51;

— ул. Наумова, д. №4;

— ул. Пражская, дд. №7 ,8;

— ул. Чуйкова, дд. №49, 51, 53к1, 55.

Оперативную информацию о восстановлении подачи воды можно узнать по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.