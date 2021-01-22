В текущем году Волгоград свяжут с семью городами авиасообщение. Авиакомпания ЮВТ АЭРО начнет совершать перелеты из Волгограда в Казань, Сургут, Челябинск, Омск, Красноярск, Пермь и Усинск.

Как сообщает Туристско-информационный центр Волгограда, при этом, за исключением Красноярска, остальные маршруты будут транзитными. В Сургут можно будет попасть через Казань, в Омск – через Челябинск, а в Усинск – через Пермь.

Помимо этого, с января авиакомпания «Азимут» начнёт выполнять регулярные пассажирские перевозки в Минеральные воды, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

Также за счёт этого перевозчика вырастет количество рейсов в Краснодар. А с апреля стартует полётная программа в Брянск. Компания Utair в январе планирует ввести авиамаршрут в Самару.