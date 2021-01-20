В регионе продолжается ремонт домов-интернатов для пожилых и инвалидов. В текущем году будет отремонтировано восемь таких соцучреждений. А не так давно рабочие завершили ремонт корпуса Царевского психоневрологического интерната в Ленинском районе Волгоградской области. Ремонт отделения милосердия выполнен в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

По информации комитета социальной защиты населения Волгоградской области, в Царевском доме-интернате отремонтировали крышу, фасад и инженерные системы, обновили внутреннюю отделку. Обустроены комнаты для пребывающих в отделении милосердия, а также приемный и медицинский блоки. Капремонт в учреждении стал еще одним шагом в системной работе региона по модернизации социальной сферы.

Напомним, в 2020 году завершен ремонт в спальном корпусе Калачевского психоневрологического интерната. В 2021-м строительно-монтажные работы предстоит выполнить в Абганеровском доме-интернате для престарелых, а также Нижнедобринском, Урюпинском, Жирновском, Заплавинском, Иловатском, Суровикинском и Нижнечирском психоневрологических интернатах.