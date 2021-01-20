Волгоградским студентам предлагают посетить исторический парк «Россия – Моя история» совершенно бесплатно. Такой возможностью можно воспользоваться накануне Дня российского студенчества — 24 января. Студентам предлагают посетить любую из экспозиций бесплатно, лишь предъявив студенческий билет.

По данным РИАЦ, желающие смогут посетить обзорные экскурсии по экспозициям «Рюриковичи», «Романовы» и «От великих потрясений к Великой Победе. 1914 – 1945». Количество участников экскурсий ограничено (в группе не более 5 человек). При самостоятельном знакомстве с контентом можно воспользоваться помощью аудиогида. Подробная информация по телефону +7 (8442) 97-91-88.