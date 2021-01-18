В Красноармейском районе строительство нового образовательного учреждения на месте школы № 117 ведется активными темпами. Уже сейчас подрядная организация завершила устройство котлована и начала подготовку к возведению фундамента. На все строительные работы подрядной организации отвели чуть более полутора лет, школа на ул. 2-я Штурманская должна быть введена в эксплуатацию летом 2022 года.

По данным городской администрации, земляные работы на объекте стартовали с начала текущего года. Глубина вырытого котлована – порядка 5 метров, в середине его специалисты компании АО «Приволжтрансстрой» подготовили песчаное основание под бетонный фундамент, заливка которого начнется в ближайшее время. На объекте ежедневно трудятся более 10 единиц техники и порядка 30 рабочих.\

По условиям муниципального контракта, в новой школе Красноармейского района предусмотрены 40 классов, многофункциональные спортивные залы (в том числе для занятий лечебной физкультурой), школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории, а также современный пищеблок. Кроме того, пространство образовательного учреждения будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возле школы будет оборудован спортивный городок с несколькими площадками, стадионом, беговыми дорожками.