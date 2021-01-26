К празднованию 78-годовщины Победы в Сталинградской битве музей-заповедник «Старая Сарепта» подготовил военно-патриотические программы для детей и взрослых.

По данным пресс-службы музея-заповедника, накануне памятной даты, 30 января, в 11:00 пройдет военно-патриотическая программа «Школа командиров». В рамках детского часа ребята увидят макеты вооружения времен Великой Отечественной войны, познакомятся с содержимым вещмешка, пройдут испытания и получат «военный билет». Кроме того, в 13.00 всей семьей можно посетить экскурсионную программу «От Сталинграда до Берлина». Музей-заповедник совместно с военно-историческим клубом «Пехотинец» представляет выставку, которая расскажет о буднях солдат, изменивших ход войны и дошедших от Сталинграда до Берлина победителями. Посетителей ждет военная техника, солдатская форма, предметы амуниции, воссозданный штаб и незабываемая атмосфера военных лет.

Уже 2 февраля в 14:00 гостей музея ждет традиционная экскурсионная военно-патриотическая программа для детей «Аты-баты». Маленькие посетители узнают о месте и роли Сталинградской битвы в истории нашей страны, познакомятся с формой и снаряжением советских солдат, соберут палатку, испытают себя в роли снайпера в игре «безопасный дартс». В этот же день в немецкой библиотеке музея-заповедника откроется книжная выставка, посвященная бессмертному подвигу советских солдат и офицеров.

В годовщину разгрома немецких войск под Сталинградом сотрудники музея возложат цветы к братской могиле воинов 57-й и 64-й армий, погибших в боях за Сталинград в 1942-1943 гг., расположенной в самом сердце архитектурного ансамбля Сарепты – на площади Свободы.

Напоминаем, что количество мест на программах ограничено, для посещения необходима предварительная запись по телефонам: 67-33-02, 8-927-511-67-49.