В Волгограде утвердили общегородскую программу празднования 78-й годовщины Победы в Сталинградской битве, которая включает в себя более 80 мероприятий. В рамках празднования пройдут концерты, творческие конкурсы, уроки памяти, патриотические квесты и флешмобы для подростков и молодежи, акции, выставки и многое другое. В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации большинство из них пройдет в онлайн режиме. Проведение мероприятий на открытых площадках планируется с соблюдением всех санитарных требования и предписаний Роспотребнадзора.

​По данным пресс-службы городской администрации, 2 февраля в каждом районе Волгограда состоится возложение венков и цветов к Вечному огню, памятным местам и мемориалам.

29 января в Волгограде пройдет историческая театрализованная костюмированная инсценировка, посвященная празднованию Победы в Сталинградской битве. Организатор мероприятия – МУК «Волгоградконцерт». Празднично украшенная машина, оснащенная специальным звуковым оборудованием, в которой будут находиться артисты в военной форме, проедет несколько районов города. Для жителей города прозвучит музыка военных лет в исполнении Волгоградского духового оркестра и ансамбля народных инструментов «ЦарицынЪ», записанная коллективами специально для этого проекта.

Артисты музыкального и молодежного театра поздравят ветеранов и жителей города постановками на военную тематику.

Сотрудники городских библиотек также подготовили для своих читателей мероприятия, посвященные памятной дате. Жителей и гостей города в эти дни ждут видеотрансляции поэтического марафона «Небо цвета сирени» (https://vk.com/bibvlg), ожившие истории в видео-рассказах «Герои живут рядом» https://vk.com/club154952547/ историко-литературная экспедиция «Небо цвета сирени» с рассказами волгоградцев о родных и близких – участниках битвы на Волге https://vk.com/biblio4volga/ и многое другое.

В Детской городской библиотеке имени А.С.Пушкина состоится традиционная Всероссийская онлайн акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» — дань памяти нынешних поколений защитникам Сталинграда, погибшим и выжившим в самой масштабной и решающей битве в истории Великой Отечественной войны http://bibliodeti-volg.ru/catalog/?SECTION_ID=20&ELEMENT_ID=2365 Всероссийская акция будет проходить в четвертый раз. За три года проведения в ней приняли участие более 160 тысяч детей и подростков из 66 регионов страны.

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Волгограда. Подробная программа празднования 78-й годовщины Победы в Сталинградской битве размещена на сайте администрации Волгограда: http://www.volgadmin.ru/d/list/adsfix/admvlg/i2655