Школы региона получили новые автобусы. Ключи от нового транспорта были переданы директорам школ из 28 районов области и города Волгограда.

По информации областной администрации, регион получил 46 школьных автобусов различной вместимости. Две единицы транспорта предназначены для перевозки 25-31 пассажиров, 33 автобуса рассчитаны на 21-24 человек, семь машин — на 13-20 школьников, четыре — на 10-12 человек. Все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, тахографом, ограничителем скорости и другими устройствами в соответствии с техническим регламентом.

Обновление школьного автопарка — часть системной работы по модернизации всех ступеней образования в Волгоградской области.