Темпы производства тепличных овощей в регионе не снижаются. С начала текущего года тепличные хозяйства произвели уже более трех тысяч тонн овощей.

Как сообщают в комитете сельского хозяйства Волгоградской области, по итогам 2020 года валовый сбор тепличных овощей составил 80 тысяч тонн. Это на 12% выше показателей предшествующего периода и в два раза больше уровня, который демонстрировали предприятия в 2014 году — тогда было собрано около 36 тысяч тонн.

За шесть лет площадь теплиц выросла в 2,5 раза — до 115 га, только в 2020 году введено 5 га.

Рост объемов производства внесезонных овощей позволил фактически заместить импортные овощи в торговых сетях региона. Предприятия отрасли продолжают совершенствовать производство, внедряя новые перспективные технологии, которые позволяют обеспечивать высокие параметры качества.