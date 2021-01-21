Индексация самой массовой выплаты в России – ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) произойдет с 1 февраля 2021 года. Её размер увеличится на 4,9%. На сегодняшний день данную выплату получают более 215 тысячам федеральных льготников, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан.

По данным пресс-службы Пенсионного фонда Российской Федерации, общие расходы на выплату всех видов ЕДВ в Волгоградской области с учетом индексации составят 6,9 млрд. рублей.

На 4,9 % будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Напомним: федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2021 года стоимость набора социальных услуг составит 1 211 руб. 66 коп.